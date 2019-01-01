Уряд Греції розробляє план щодо закриття сухопутних кордонів і посилення контролю в Егейському морі, щоб зупинити наплив нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє видання Ekathimerini, передає Укрінформ.

"Прагнучи зупинити зростання потоків мігрантів в Грецію, в даний час розробляється урядовий план щодо закриття сухопутних кордонів і поліпшення спостереження за морем "від одного кінця Егейського моря до іншого", - йдеться в публікації.

Повідомляється також, що план був активований після екстреної урядової наради в суботу і в неділю в міністерстві оборони, на якому були присутні міністр оборони Нікос Панайотопулос, його заступник Алківіадіс Стефаніс, міністр судноплавства і політики острова Янніс Плакіотакіс, а також керівництво Генерального штабу національної оборони Греції, грецького флоту і грецької берегової охорони.

За словами Панайотопулоса, було ухвалено рішення посилити "заходи спостереження "від одного кінця Егейського моря до іншого", оскільки, як він підкреслив, проблема полягає не в сухопутному кордоні Греції з Туреччиною, а, в основному, в водах Егейського моря.

План передбачає посилення нагляду у співпраці з міністерствами оборони та судноплавства, щоб посилити контроль морських кордонів країни.

За деякими даними, на території Туреччини знаходяться близько чотирьох мільйонів нелегальних мігрантів, які намагаються проникнути в Західну Європу, в основному через Грецію і Болгарію.