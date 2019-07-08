Стратегічний курс України на вступ до Європейського Союзу та НАТО закріплений у Конституції та залишається незмінним.

Про це йдеться у коментарі стосовно висловлювання народного депутата Ірини Верещук в ефірі телеканалу "112 Україна" щодо НАТО, який оприлюднений на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

“Повідомляємо, що слова Ірини Верещук були некоректно трактовані низкою медіа. Стратегічний курс України до ЄС та НАТО закріплений у Конституції та залишається незмінним. Стратегічна готовність НАТО прийняти Україну також підтверджена у Декларації Бухарестського саміту 2008 року, де прямо вказано, що Україна стане членом НАТО”, - йдеться на сайті Кабінету міністрів України.

Як зазначено у коментарі, міжнародний збройний конфлікт на Сході з багатьох позицій ускладнює для України інтеграцію до НАТО. “Ми також розуміємо, що встановлення миру в Україні дуже багато в чому залежить від керівництва Росії. Саме це малося на увазі. Але так само багато залежить і від нас самих, адже Україна буде реальним кандидатом на членство в НАТО тільки за умови серйозного прогресу в реформах: успішного подолання корупції, забезпечення належного врядування, прозорості, дотримання прав людини та гендерної рівності, реформування кримінального правосуддя, судової реформи”, - підкреслили в уряді.

У КМУ наголосили, що саме це мала на увазі Ірина Верещук, коли наводила приклади інших країн відносно процесу їхнього вступу до НАТО.

Як повідомлялося, напередодні деякі українські ЗМІ з посиланням на інтерв'ю народного депутата України від партії "Слуга народу", голови підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірини Верещук каналу "112 Україна" повідомили, що, нібито за її словами, Україна повинна переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від ідеї вступити до Альянсу. У публікаціях наголошувалося, що вона вважає прийнятною для України фінську модель, яка передбачає співпрацю з НАТО з одночасним урахуванням думки Росії. Але в коментарі Укрінформу Верещук заявила, що підтримує всі кроки, які наближують Україну до НАТО.