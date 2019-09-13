Місія ОБСЄ має почати моніторити ситуацію в окупованому Криму.

На цьому під час наради ОБСЄ з людського виміру у вівторок, 24 вересня, у Варшаві наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"В Україні діє СММ ОБСЄ і в неї є мандат з правом відвідування будь-якої частини української держави, включаючи Крим і Севастополь. Вважаю, що нам потрібно добитися реалізації цього мандату і тоді ми побачимо ситуацію очима моніторингової групи, а не з виступів фейкових ораторів, запрошених Росією (на нараду ОБСЄ – ред.)", - заявив Чубаров.

Під час виступу очевидним він назвав те, що основною метою російських окупантів є витіснення з Криму нелояльного до них населення. Відтак, з цього випливають цілеспрямовані арешти, насильницькі викрадення і вбивства людей.

Як наголосив Чубаров, одночасно з цим Росія докладає колосальних зусиль, аби переконати світ, що у Криму ідеальна ситуація з правами людини й особливо з правами кримськотатарського народу.

Він назвав це "цинізмом, брехнею і відсутністю сорому".