У вівторок, 24 вересня, на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом та обговорив подальшу активну співпрацю з НАТО.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному каналі Президента у Telegram, передає Укрінформ.

“Зустрівся з Єнсом Столтенбергом на полях Генеральної асамблеї ООН. Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня”, - йдеться у повідомленні.

До повідомлення додане фото, на якому Президент України та генеральний секретар НАТО тиснуть руки.

“Ми продовжимо активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО”, - підсумовується у повідомленні.

Також під час зустрічі йшлося про підвищення рівня співпраці у модернізації Військово-морських сил України, повідомляє прес-служба глави держави.

Пріоритетним напрямом роботи президент України назвав підвищення рівня сумісності ЗСУ із силами держав-членів НАТО, зокрема шляхом участі у спільних навчаннях і тренуваннях, програмах військової співпраці.

Крім того, Зеленський та Столтенберг обговорили ініціативи української влади для подолання корупції.

«Ми втомилися чути слово «корупція». Ми серйозно налаштовані її подолати. Верховна Рада вже ухвалює законопроєкти для реформування правоохоронних органів, скоро запустимо Службу фінансових розслідувань. 5 вересня у нас почав працювати Вищий антикорупційний суд, і ми очікуємо на вироки», – цитує Зеленського прес-служба.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебуває з робочим візитом у США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Виступ Президента України на дебатах Генеральної Асамблеї ООН запланований на 25 вересня, 16:00 за київським часом.