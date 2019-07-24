На XV выставке "Нева" российским судостроителям предложили линейку компактных дизелей и дизель-генераторов SDEC (Shanghai Diesel Engine Co., Ltd) мощностью от 62 до 726 кВт.

Новинки представили на стенде компании "Перпетуум мобиле", которая выступает системным интегратором на базе высоко- и среднеоборотных дизельных двигателей. Как рассказал Mil.Press FlotProm глава предприятия Олег Батыгин, продукция SDEC создана в рамках международной кооперации, дизели могут заменить европейские аналоги на катерах и судах различных классов.

По словам Олега Батыгина, основные преимущества дизелей SDEC – массогабаритные характеристики, высокий КПД, простота в обслуживании и соответствие современным техническим стандартам.

"Поиск нового для российского рынка производителя мы начали в 2018 году в связи с изменением ситуации, – отметил глава "Перпетуум мобиле". – Стояла задача найти качественные и одновременно доступные, современные дизели и дизель-генераторы. После ряда переговоров, анализа производства и характеристик мы остановились на компании Shanghai Diesel Engine из Китая". Батыгин подчеркнул, что на внутреннем рынке КНР SDEC занимает второе место. Дизели поставляются как на экспорт, так и для военных заказчиков в КНР, и к ним предъявляют специальные требования по качеству, надежности и ресурсу.

Российским судостроителям предложили пять серий двигателей. Серии 4Н (диапазон мощности – 62-132 кВт) и 7Н (154-185 кВт) спроектированы SDEC совместно с британской Ricardo Consulting Engineers Limited, рассказали изданию на стенде "Перпетуум мобиле". Они предназначены для морских генераторных установок и вспомогательных энергосистем мощностью от 50 до 150 кВт. Серии отличают компактность, малый вес и низкий уровень шума. Посетителям "Невы-2019" показали 100-киловаттный двигатель для дизель-генератора.

"Массогабаритные характеристики этого изделия сравнимы с европейскими аналогами, а иногда превосходят их: рядом представлен дизель-генератор на базе двигателя Perkins мощностью 80 кВт, размеры которого больше, – сказал Олег Батыгин. – Данную модель, как и всю линейку, также отличают экономичность, надежность и простая конструкция, а механический ТНВД не капризен к топливу и другим параметрам. Двигатели SDEC уже сертифицированы Российским Речным Регистром, сейчас мы работаем над получением сертификата РМРС".

Для пропульсивных установок скоростных патрульных и пассажирских катеров, яхт, рабочих и рыболовных судов, а также буксиров предлагают дизели серии D (мощность от 110 до 258 кВт). Отмечается достаточно высокая мощность при небольших габаритах, а также экологичность. Более мощная G-серия (162-363 кВт) создана на основе уже известного дизеля G128, представляя собой его модернизированную версию. W-серия (220-726 кВт) разработана специально для энергообеспечения высокомощностных судов различных классов. По данным производителя, двигатель серии W способен быстро реагировать на изменение нагрузки, обеспечивая существенную экономию топлива при низком уровне выбросов.

Как сообщили изданию в "Перпетуум мобиле", дизели серий D, G и W можно использовать в качестве главных судовых или вспомогательных двигателей.



Представители компании подчеркнули, что линейка SDEC способна заменить двигатели и дизель-генераторы европейских и американских производителей – таких, как Perkins, Volvo, MAN, Caterpillar и других. Дизели можно устанавливать на скоростные катера и малые суда: буксиры, рыболовные, пассажирские суда и суда вспомогательного флота. Кроме того, дизели подойдут для переоборудования старого парка судов благодаря соотношению "цена-качество" и схожими с европейскими производителями характеристиками по капремонту, а также неприхотливости в обслуживании.

Основатель и главный конструктор композитной верфи "Компан Марин" Александр Тараненко рассказал Mil.Press FlotProm, что сейчас на рынке дизелей для "малого флота" наиболее востребован мощностной ряд от 150 до 800 кВт, а также более мощные тысячекиловаттные двигатели. Он отметил, что такими дизелями оснащают катера и суда малого флота, в том числе для различных специальных служб. "При выборе двигателей важно учитывать их сервисный промежуток – желательно, чтобы он составлял порядка тысячи часов, как у ведущих производителей вроде Volvo или Yanmar. Особенно учитывая характер эксплуатации и обслуживания в России", – уточнил Тараненко.

Глава "Перпетуум мобиле" Олег Батыгин сообщил изданию, что двигатели усовершенствуют для полного соответствия мировому уровню. Их доработают под российские условия. Батыгин также анонсировал частичную локализацию производства SDEC в России с использованием технических решений компании и ее партнеров. "Речь идет о выпуске судовых дизель-генераторов на базе этих двигателей. Их оснастят отечественными системами управления и программным обеспечением, адаптированным под требования российского заказчика. А специалисты эксплуатантов, сервисного центра "Перпетуум мобиле" и дилерских центров по всей стране пройдут соответствующее обучение.

"Мы также налаживаем централизованную сеть складов запчастей, которые в кратчайшие сроки будут снабжать эксплуатантов ЗИП и расходными материалами", – резюмировал собеседник изданию.