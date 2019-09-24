В России произошел пожар на крупнейшем в мире плавучем рыбзаводе

21:10 24.09.2019   Россия

В России произошел пожаро на плавучем рыбозаводе «Петр Житников» у берегов острова Шикотан южнокурильского архипелага. 

В результате пожара были эвакуированы более 350 человек, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя компании «Дальморепродукт», которой принадлежит судно, пишет ghall.com.
 
Сообщается, что причиной пожара на плавбазе стало возгорание тары в отсеке промвооружения. 

Кроме того, в огне сгорел кабель, ведущий в радиорубку. Также в морском спасательном подцентре «Южно-Сахалинск» проинформировали, что с «Петра Житникова» из 419 членов команды на другие суда эвакуировали 283 человека. 

Из-за плохой погоды к эвакуации не смогли привлечь вертолеты. 

Позже заявили, что спасатели смогли потушить пожар на плавучем рыбзаводе.



Ще на цю тему:

12:21 20.08.2019
Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони
20:50 19.08.2019
Экипаж задержанного в Ростове-на-Дону теплохода "Vostok" получил зарплату
14:40 19.08.2019
Сухогруз "Волгодон" снялся с мели на реке Дон в Ростовской области
09:10 19.08.2019
В Азовском море сел на мель российский сухогруз / Фото
12:41 14.08.2019
У Мармуровому морі зіткнулися танкер і суховантаж, що прямував до України зі США
15:30 13.08.2019
У Росії загорівся теплохід "Свята Русь" / Фото, відео
13:41 12.08.2019
У Чорному морі на російському судні сталося загоряння
14:00 09.08.2019
В оккупированный Крым из ливийской тюрьмы вернулись капитан и старпом танкера-контрабандиста
14:40 05.08.2019
"В РФ не действуют международные договоры" - капитан задержанного в Калининграде эстонского судна
07:50 05.08.2019
Іран заявив про затримання ще одного танкера в Перській затоці
17:30 30.07.2019
Цинізм зашкалює: чиновники потрапили в історію з українським судном "Іван Голубець" / Фото
08:19 29.07.2019
Версії слідства щодо загибелі траулера "Іван Голубець" поки не підтверджені - Держрибагентство
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
09:45 24.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли учения
10:30 23.09.2019
Вірменія і Азербайджан проведуть в Нью-Йорку міністерську зустріч з питань Карабаху
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
Всі новини країни
Греция Греция
17:45 24.09.2019
Российский магнат приобрел легендарную виллу на Крите
12:21 23.09.2019
У Греції затримали сирійських мігрантів, що видавали себе за волейбольну команду з України
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 24.09.2019
Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії
11:00 24.09.2019
Совет НАТО посетит Грузию в начале октября
17:41 23.09.2019
Путин одобрил траты на модернизацию армии Абхазии
19:45 20.09.2019
EBRD рассматривает вопрос выделения городу Тбилиси 50 миллионов евро
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:30 24.09.2019
Виступ представника невизнаного Придністров'я в ООН обурив Кишинів
11:30 24.09.2019
В Молдове арестован уставный капитал авиакомпании Air Moldova
13:41 23.09.2019
Президент Молдови: ми хочемо інтеграції в ЄАЕС, але угода з ЄС не дозволяє
09:30 23.09.2019
Президент Молдови обговорить в ООН ситуацію з Придністров'ям
Всі новини країни
Россия Россия
21:20 24.09.2019
Российский малый флот получит дизели мощностью 50-700 кВт на замену европейским
21:10 24.09.2019
В России произошел пожар на крупнейшем в мире плавучем рыбзаводе
20:10 24.09.2019
ЮВО: На Кубани состоялось тактическое учение горных мотострелков
20:00 24.09.2019
В Еврейской АО сырьевой сверхдержавы ввели режим ЧС из-за отсутствия топлива
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
15:41 23.09.2019
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
17:41 19.09.2019
У ЄС підтримали призначення кандидатки від Румунії головою Європейської прокуратури
Всі новини країни
Турция Турция
15:15 24.09.2019
В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение / Карта
10:50 23.09.2019
Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35
20:40 20.09.2019
Турецька Aras має намір брати участь в конкурсі на концесію «Ольвії»
13:15 20.09.2019
Турция может приобрести у России самолет-амфибию Бе-200
Всі новини країни
Украина Украина
08:01 25.09.2019
Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з генсеком НАТО
21:00 24.09.2019
У січні-серпні обсяг вантажоперевезень збільшився на 8,1%
20:50 24.09.2019
Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір": На милосердя суду РФ не розраховуємо / Відео
20:40 24.09.2019
Чубаров на нараді ОБСЄ: Росія ігнорує усі резолюції міжнародних організацій
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд