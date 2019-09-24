В России произошел пожаро на плавучем рыбозаводе «Петр Житников» у берегов острова Шикотан южнокурильского архипелага.

В результате пожара были эвакуированы более 350 человек, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя компании «Дальморепродукт», которой принадлежит судно, пишет ghall.com.



Сообщается, что причиной пожара на плавбазе стало возгорание тары в отсеке промвооружения.

Кроме того, в огне сгорел кабель, ведущий в радиорубку. Также в морском спасательном подцентре «Южно-Сахалинск» проинформировали, что с «Петра Житникова» из 419 членов команды на другие суда эвакуировали 283 человека.

Из-за плохой погоды к эвакуации не смогли привлечь вертолеты.

Позже заявили, что спасатели смогли потушить пожар на плавучем рыбзаводе.