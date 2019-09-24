В России произошел пожар на крупнейшем в мире плавучем рыбзаводе
|21:10 24.09.2019
|Россия
В России произошел пожаро на плавучем рыбозаводе «Петр Житников» у берегов острова Шикотан южнокурильского архипелага.
В результате пожара были эвакуированы более 350 человек, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя компании «Дальморепродукт», которой принадлежит судно, пишет ghall.com.
Сообщается, что причиной пожара на плавбазе стало возгорание тары в отсеке промвооружения.
Кроме того, в огне сгорел кабель, ведущий в радиорубку. Также в морском спасательном подцентре «Южно-Сахалинск» проинформировали, что с «Петра Житникова» из 419 членов команды на другие суда эвакуировали 283 человека.
Из-за плохой погоды к эвакуации не смогли привлечь вертолеты.
Позже заявили, что спасатели смогли потушить пожар на плавучем рыбзаводе.
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