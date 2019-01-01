У січні-серпні обсяг вантажоперевезень збільшився на 8,1%

21:00 24.09.2019   Украина

Підприємства транспорту в січні-серпні 2019 року збільшили обсяг вантажоперевезень порівняно з аналогічним періодом минулого року на 8,1% ― до 442,9 млн тонн. 

Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат) України, передає видання Порти України.

За інформацією відомства, вантажообіг підприємств транспорту зріс на 2% ― до 223,9 млрд тонно-кілометрів.

За даними «Укрзалізниці», якими оперує Держстат, вантажоперевезення залізничним транспортом скоротилися на 2,5% ― до 207,6 млн тонн. У тому числі перевезення вантажів у внутрішньому сполученні і на експорт знизилися на 1,2% ― до 174,3 млн тонн.

За номенклатурою залізничні перевезення лісових вантажів скоротилися на 59,3% ― до 0,7 млн тонн, будівельних матеріалів ― на 22,2%, до 19,2 млн тонн, брухту чорних металів ― на 18%, до 1,6 млн тонн, коксу ― на 10,7%, до 3 млн тонн, цементу ― на 6,8%, до 3,7 млн тонн, кам'яного вугілля ― на 5,6%, до 26,1 млн тонн, чорних металів ― на 3,5%, до 13 млн тонн. Залізничні перевезення хімічних і мінеральних добрив збільшилися на 25,7% ― до 2,9 млн тонн, зерна і продуктів перемолу ― на 24,3%, до 25 млн тонн, хімічних і мінеральних добрив ― на 25,7%, до 2,9 млн тонн, нафти і нафтопродуктів ― на 4,8%, до 2,3 млн тонн, залізної та марганцевої руди ― на 4,1%, до 46,6 млн тонн.

Вантажообіг підприємств залізничного транспорту знизився на 1,7% ― до 120,773 млрд тонно-кілометрів.

За даними Держстату, вантажоперевезення водним транспортом збільшилися на 5,7% ― до 3,8 млн тонн. У загальних обсягах вантажоперевезень водним транспортом закордонні склали 45,2%. Обсяг закордонних вантажоперевезень скоротився на 1,2%. Вантажообіг підприємств водного транспорту зріс на 1,3% ― до 2,29 млрд тонно-кілометрів.

Вантажоперевезення автомобільним транспортом збільшилися на 30,4% ― до 157,6 млн тонн. Вантажообіг підприємств автомобільного транспорту зріс на 15,5% ― до 31,931 млрд тонно-кілометрів.

Транспортування вантажів трубопровідним транспортом збільшилося на 1,9% ― до 73,8 млн тонн. У тому числі перекачування нафти скоротилося на 5,3%, перекачування газу зросло на 0,3%. Транзит нафти знизився на 7,7%, транзит газу збільшився на 2,3%. Перекачування і транзит аміаку зросли на 8,4% і 7,3% відповідно. Вантажообіг підприємств трубопровідного транспорту зріс на 3,2% ― до 68,772 млрд тонно-кілометрів.

Вантажоперевезення авіаційним транспортом збільшилися на 0,7% ― до 0,06 млн тонн. Вантажообіг підприємств авіаційного транспорту скоротився на 5,1% ― до 199,6 млн тонно-кілометрів.

За даними Держстату, підприємства транспорту в 2018 році скоротили обсяг вантажоперевезень порівняно з 2017 роком на 2% ― до 624,1 млн тонн. Вантажообіг знизився на 3,4% ― до 331,661 млрд тонно-кілометрів.



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