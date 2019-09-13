Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір": На милосердя суду РФ не розраховуємо / Відео

20:50 24.09.2019   Крым

Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" (ялтинська група) Вадим Сірук заявив, що не розраховує на милосердя суддів, а сподівається на допомогу громадських діячів і політиків, які працюють на шляху звільнення всіх політв'язнів.

Про це свідчить опубліковане в Facebook відео "Кримської солідарності", передає Укрінформ.

"Справа наближається до вироку. На милосердя цього суду ми не розраховуємо, а сподіваємося тільки на милосердя, допомогу Аллаха, допомогу нашого улюбленого джемама (спільноти - ред.). Ми розраховуємо на всіх небайдужих громадських діячів і політиків, які, як ми знаємо, старанно працюють на шляху нашого звільнення", - сказав Сірук під час перерви судового засідання, яке проходить у Ростові-на-Дону.

Він висловив побажання якнайшвидшого звільнення всіх політв'язнів і подяку тим, хто вносить у цю справу свою лепту.

"Ми палко вітаємо всіх вже звільнених політв'язнів, з тих, кого ми знаємо, Сенцова, Балуха, Кольченка, Едема Бекірова, якого я особисто знаю - нам довелося сидіти в сусідніх камерах... Я був очевидцем того, яким важким було для нього перебування в СІЗО, з якими труднощами він відвідував суди на милицях, і я щиро радий, що він звільнився і зараз зі своїми рідними і близькими. Чого бажаю всім іншим політв'язням і висловлюю подяку всім тим, хто займається цим питанням", - зазначив Сірук.

Він також висловив протест у зв'язку з арештом та "огульним обвинуваченням" російського адвоката Дагіра Хасавова, який є "незручним адвокатом у гучній справі" і закликав громадськість підтримати його.

За словами Еміля Курбедінова, який є адвокатом Сірука, у ході засідання, яке проходило напередодні, було допитано експертку Ю.С. Фоміну, яка проводила експертизу за матеріалами справи, наданими слідством.

"Експерт Фоміна готувала експертизу, в тому числі експертний висновок, за постановою ФСБ, і як лінгвіст відповідала на поставлені слідством запитання, що стосуються і самої експертизи, і компетентності експерта. При цьому величезна кількість питань захисту була відхилена судом як такі, що не мають відношення до проведеної експертизи", - повідомив Курбедінов.

За його даними, 24 і 25 вересня продовжаться судові засідання, в рамках яких адвокати нададуть докази сторони захисту фігурантів цієї справи.

Як повідомлялось, фігуранти ялтинської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в тероризмі і причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації.

4 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону вдруге почав розглядати по суті "ялтинську справу Хізб ут-Тахрір".



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