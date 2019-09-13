Відновлення територіальної цілісності України й деокупація Криму має залишатися основним завданням усіх міжнародних організацій, зокрема й ОБСЄ.

Про це під час наради ОБСЄ з людського виміру 24 вересня у Варшаві заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Укрінформ.

“Хочу ще раз акцентувати увагу на тому, що головним джерелом цілеспрямованого порушення колективних прав корінного народу Криму, а також масового порушення прав людини на півострові є російська окупація. Відтак, деокупація Криму і відновлення територіальної цілісності України має залишатися одним з головних завдань ОБСЄ та інших міжнародних організацій”, - заявив Чубаров.

Голова Меджлісу наголосив, що жодну з резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ і Європарламенту стосовно дотримання прав кримських татар та етнічних українців, не кажучи вже про вимоги деокупації захопленого Криму, Росія “не просто не виконала, але цинічно їх проігнорувала”.

Чубаров також нагадав, що у відповідності до декларації ОБСЄ, прийнятій на 23-й сесії парламентської асамблеї ОБСЄ у липні 2014 року, Росія у відносинах з Україною з лютого 2014 року “порушила усі 10 Гельсінських принципів”.