С мотострелковыми подразделениями российской военной базы в Армении и военнослужащими Минобороны Армении началось совместное двустороннее командно-штабное учение (КШУ) под руководством командующего объединенной группировкой войск (сил).

Подразделения совершают марш на штатной колесной технике в составе механизированных колонн (гусеничная техника на тралах) на межвидовой полигон Баграмян, где военнослужащие выполнят нормативы по предметам боевой и специальной подготовки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

При выдвижении в назначенный район личный состав выполняет задачи по отражению ударов авиации условного противника, преодолевают зараженные участки местности в условиях применения оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

В ходе учения военнослужащие двух стран отработают порядок действий при объявлении тревоги, подготовят вооружение и военную технику к совершению марша и боевому применению, отработают погрузку запаса боекомплекта и материальных средств, выполнят учебно-боевые задачи по предназначению.

В совместном двустороннем КШУ принимают участие более 1 тысячи военнослужащих и задействовано около 250 единиц военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

Помимо этого, летчики оперативно-тактической авиации на истребителях МиГ-29 российской авиационной военной базы Эребуни в Армении в рамках проведения двустороннего батальонного тактического учения в горно-лесистой местности полигона Алагяз уничтожили командный пункт условного противника.

Истребители МиГ-29 выполнили учебно-боевые вылеты в составе пар и звена с электронным пуском управляемых ракет и уничтожили лагерь подготовки диверсионно-разведывательных групп, используя полученные координаты целей от расчетов беспилотных летательных аппаратов соединения.

Двустороннее батальонное тактическое учение проводится в период с 20 сентября по 31 октября. Ежедневно в нем принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано более 500 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.