ЮВО: На Кубани состоялось тактическое учение горных мотострелков
|20:10 24.09.2019
|Россия
В Краснодарском крае на полигоне Молькино состоялось тактическое учение по организации маневренной обороны с боевой стрельбой.
В нем приняли участие военнослужащие горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) из Карачаево-Черкесии, которые ранее совершили марш общей протяженностью более 500 км и заняли исходный район, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе практической части учения были выполнены задачи по ведению подвижной обороны, подготовке маневров с учетом тактической обстановки с целью дезориентировать условного противника и нанести максимальные потери.
Особенностью учения стало ведение учебного боя на незнакомом полигоне с регулярными диверсиями условного противника, роль которых выполняли отряды спецназа ЮВО.
Поддержку горным мотострелкам оказали расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», которые уничтожили тактический воздушный десант условного противника.
К боевым стрельбам привлекались расчеты 120-мм минометов 2Б11, экипажи многоцелевых тягачей легкобронированных модернизированных.
Военнослужащие выполнили стрельбы с применением комплекса вооружения боевых машин, минометчики вели стрельбу из закрытых огневых позиций, используя осветительные мины, а гранатометчики уничтожили бронированные цели.
Экипажи отработали элементы огневой подготовки, такие как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника, на дистанциях от 500 до 1,2 тысяч метров.
Всего в учениях приняло участие более 1,5 тыячи. военнослужащих, задействовано около 400 единиц военной техники.
Фото МО РФ
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