Двухмачтовая гафельная шхуна совершает переход в захваченній Росссией при оккупации Кыіма международный детский центр «Артек».

Как сообщила пресс-служба МДЦ, после ее прибытия корабелы-артековцы займутся подготовкой судна к службе в детском флоте, пишет Крыминформ.

«Сейчас судно направляется в порт постоянной приписки – гавань «Артека». Капитаном перехода «из варяг в греки» стал опытнейший парусник-мореплаватель и строитель парусных судов Анатолий Яковлев, а флагманом – руководитель морских программ МДЦ «Артек», капитан второго ранга запаса Александр Верховский, – сообщили в «Артеке». – Ожидаемое время прибытия в МДЦ «Артек» – конец октября. Затем несколько месяцев юные корабелы-артековцы под руководством специалистов будут заниматься окончательным обустройством шхуны и её подготовкой к полноценной службе в детском флоте «Артека».

Маршрут следования судна: Петрозаводск – Вытегра – Череповец – Кострома – Козьмодемьянск – Саратов – Волго-Донской канал – Ростов-на Дону – Керчь – «Артек». В детском центре сообщили, что судно было построено в рамках программы «Школа юных корабелов» на верфи исторического судостроения «Варяг» в Петрозаводске, 17 сентября она была спущена на воду.

Габаритная длина корпуса судна составляет 16,5 м, ширина – 4,5 м, водоизмещение – 26 тонн, мощность двигателя – 60 лошадиных сил, площадь парусов – 120,4 кв.м.

Всего единовременно отправиться в морской поход на шхуне сможет шесть артековцев, за смену таких походов будет четыре. В следующем году в плаванье пойдут участники образовательной программы «Молодежной морской лиги» – «Школы под парусами».

В «Артеке» отметили, что дети будут изучать историю и традиции русского флота, заниматься на шестивесельном яле и шверботе, а затем выйдут в трехдневный поход на шхуне вдоль крымского побережья. В период навигации на Черном море (с 3-й по 13-ю смены) практику на ней будут проходить около 240 детей.