В акваторії Чорного моря розпочались навчання корабельно-катерного складу національних ВМС / Фото

19:40 24.09.2019   Украина

Сьогодні, 24 вересня, група кораблів, катерів та суден забезпечення Військово-Морських Сил ЗС України покинула причальну стінку Одеси та здійснила вихід у море для відпрацювання навчально-бойових завдань.

У північно-західній частині Чорного моря екіпажі кораблів відпрацюють злагодженість дій при маневрах, проведуть перевірку озброєння, потренуються з організації зв’язку, що супроводжуватиметься обміном даних із висвітлення повітряної, надводної і підводної обстановки в умовах активних та пасивних перешкод у так званому кризовому регіоні, повідомляє armyinform

Безпосередньо у морі моряки вчитимуться маневрувати та ухилятися від умовних атак противника, проведуть низку корабельних бойових навчань, приміром, бій з кораблем противника, відбиватимуть атаки з повітря, боротимуться з ворожими підводними диверсантами на незахищеному рейді, а також відпрацюють  елементи навчання з ведення мінно-загороджувальних дій.

Екіпажі малих броньованих артилерійських катерів виконають бойові вправи стрільб по морських та повітряних цілях. Важливим етапом стане відпрацювання навчання з надання допомоги аварійному кораблю. У рамках навчання буде змодельовано ситуацію, коли корабель (катер) зазнає лиха на воді. Приміром, виникне пробоїна в борту або ж загоряння в одному з внутрішніх приміщень. Відповідним силам та засобам потрібно буде швидко прийти на допомогу аварійному об’єкту та виконати весь спектр завдань у боротьбі за живучість.

Крім того, взаємодіючи з морською авіацією, військові моряки рятуватимуть особовий склад, що зазнав лиха та знаходиться на поверхні води.

Фото з сайту armyinform.



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