Оборудование для автономного Рунета протестируют в одном из регионов РФ

19:10 24.09.2019   Россия

Роскомнадзор в конце сентября начнет тестирование оборудования для автономного Рунета, эксперимент завершится в середине октября.

Как заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров во вторник журналистам в кулуарах форума "Спектр 2019", в настоящее время идет монтаж этого оборудования на сетях основных операторов связи, сообщает Интерфакс

На вопрос, будет ли эксперимент проведен по всей России, он ответил, что тестирование пройдет в одном из регионов РФ, но не сказал, в каком именно.

Закон об автономном Рунете: Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации" внесли 14 декабря 2018 года сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат ЛДПР Андрей Луговой. 11 апреля 2019 года законопроект был одобрен Госдумой во втором чтении, а 16 апреля - в третьем. В мае документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Цель закона - обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в стране при возникновении угроз. Закон вводит понятие "точки обмена трафиком", операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика и запрещать трафик к ресурсам с запрещенной информацией. Определение правил маршрутизации в сети передается федеральному исполнительному органу, ему же операторы сообщают о маршрутизации на трансграничных линиях и дают ему возможность централизованного управления трафиком в случае угрозы. Законопроект предусматривает создание инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в сети при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.

Законопроект вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной - с 1 января 2021 года. С этой же даты начнет действовать положение об обязанности госорганов использовать отечественные средства шифрования информации.

Кроме того, издание Крыминформ сообщает, что в Россииначалась работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу . Техническую часть работ выполнит «Ростелеком» – оператор Единой биометрической системы.

«Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы», – пишет издание.



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