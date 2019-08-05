ЗСУ почали стратегічне командно-штабне навчання «Козацька воля – 2019»
|18:15 24.09.2019
|Украина
Сьогодні, 24 вересня, у Збройних Силах України, під керівництвом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України розпочалось стратегічне командно-штабне навчання з органами військового управління Збройних Сил України та іншими складовими сил оборони України із залученням військ (сил) «Козацька воля – 2019».
Головною метою навчань «Козацька воля – 2019» є перевірка спроможності органів військового управління в нових організаційно-штатних структурах (за натовською класифікацією) здійснювати управління військами (силами) під час підготовки і ведення операцій (бойових дій) в разі широкомасштабної збройної агресії, повідомляє силанням armyinform з посиланням на Управління зв’язків з громадськістю ЗС України.
До навчань залучатимуться структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інші органи військового управління оперативно-стратегічного та оперативного рівнів та органи управління інших військових формувань і правоохоронних органів.
Комплекс заходів стратегічного командно-штабного навчання «Козацька воля – 2019» триватиме на всій території держави.
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