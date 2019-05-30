«Черноморнефтегаз» намерен взыскать с «Титановых инвестиций» 41,3 млн рублей

19:50 24.09.2019   Крым

Арбитражный суд оккупированного Крыма принял к производству иск госпредприятия «Черноморнефтегаз» о взыскании задолженности в размере более 40 млн рублей с ООО «Титановые инвестиции» за поставленный ранее природный газ. 

Определение о возбуждении производства по делу опубликовано в системе «Электронное правосудие», пишет Крыминформ.

«Принять к производству исковое заявление государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз», возбудить производство по делу №А83–17033/2019 и провести подготовку дела к судебному разбирательству», – говорится в определении суда.

Согласно документам, госпредприятие «Черноморнефтегаз» просит взыскать с «Титановых инвестиций» 41,3 млн рублей. Из них 40,2 млн рублей – это задолженность за природный газ, поставленный по договору, а также пеня за невыполнение обязательств в размере 1,1 млн рублей.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 22 октября 2019 года.

ООО «Титановые инвестиции» является арендатором имущества крупного предприятия на севере оккупированного Крыма, производящего диоксид титана. Производство зарегистрировано как филиал компании. Ранее Сергей Аксёнов пригрозил национализировать завод, если собственники не выполнят все взятые на себя обязательства. По его словам, предприятие имеет долги за газ и электроэнергию в общей сложности около 1,8 млрд рублей.



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