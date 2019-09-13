Міністр оборони не бачить прогресу в переговорах про повернення захоплених Росією кораблів

17:15 24.09.2019   Крым

Прогресу в переговорах щодо повернення українських катерів "Нікополь", "Бердянськ" та буксира "Яни Капу", які РФ захопила в Керченській протоці минулого року, поки що немає.

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю "BBC News Україна". Загороднюк також розповів про повернення з анексованого Криму української військової техніки, пише ZN,UA

"Технічно так (ведуться переговори – ред.), але я не можу сказати, що я бачу якийсь прогрес в цьому", - зазначив Загороднюк.

Під час інтерв'ю Загороднюку нагадали, що раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, нібито РФ готова передати всю техніку, але вона, за його словами, у "жалюгідному" стані. На питання, чи потрібні Україні кораблі техніка та озброєння, які лишилися в Криму після російської анексії у 2014 році, міністр оборони відповів, що "в нашій стратегії ми не розраховуємо на такий сценарій".

Про процедури щодо повернення українських кораблів вже говорив адвокат Микола Полозов, який захищає українських моряків -  членів екіпажу захоплених Росією кораблів.

У свою чергу радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Борис Бабін заявив про те, що Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права до тих пір, поки не поверне Україні катера "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу".

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ повернути два катери та рейдовий буксир ВМС України і звільнити 24 українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Рішення підтримали 19 суддів, російський суддя голосував "проти". 

У червні Росія відзвітувала трибуналу про виконання вимоги, однак українців утримували у СІЗО "Лефортове" (Москва) до 7 вересня. Саме тоді відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ.



Ще на цю тему:

14:15 24.09.2019
Российский ракетный фрегат "Адмирал Макаров" вошел в Средиземное море
09:05 24.09.2019
Корабли Черноморского флота вернулись в пункты базирования после учений
20:01 23.09.2019
Знищення кораблів, висадка десанту й ракети: РФ провела навчання у Чорному морі
16:41 23.09.2019
Фрегат оккупантов «Адмирал Макаров» идет в Средиземное море
16:21 23.09.2019
Бригадное учение оккупантов: морпехи под прикрытием авиации с боем захватили участок крымского побережья
11:01 23.09.2019
Окупанти в Криму затіяли нове "будівництво століття"
20:20 20.09.2019
Еще одно ДТП с участием российской военной техники на трассе «Таврида» / Фото
17:15 20.09.2019
Суд разрешил следователям ГБР изъять секретные документы по Керченскому проливу
10:15 20.09.2019
На Черноморском флоте провели учение по оказанию помощи аварийному кораблю
09:15 20.09.2019
Корабли Черноморского флота оккупантов отработали передачу запасов в море от судна снабжения
08:45 20.09.2019
Крымский курорт: Российские летчики отрабатывают маневрирование в Большом каньоне / Видео
13:30 19.09.2019
Оккупанты проводят полеты в условиях горной местности
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
09:45 24.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли учения
10:30 23.09.2019
Вірменія і Азербайджан проведуть в Нью-Йорку міністерську зустріч з питань Карабаху
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
Всі новини країни
Греция Греция
17:45 24.09.2019
Российский магнат приобрел легендарную виллу на Крите
12:21 23.09.2019
У Греції затримали сирійських мігрантів, що видавали себе за волейбольну команду з України
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 24.09.2019
Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії
11:00 24.09.2019
Совет НАТО посетит Грузию в начале октября
17:41 23.09.2019
Путин одобрил траты на модернизацию армии Абхазии
19:45 20.09.2019
EBRD рассматривает вопрос выделения городу Тбилиси 50 миллионов евро
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:30 24.09.2019
Виступ представника невизнаного Придністров'я в ООН обурив Кишинів
11:30 24.09.2019
В Молдове арестован уставный капитал авиакомпании Air Moldova
13:41 23.09.2019
Президент Молдови: ми хочемо інтеграції в ЄАЕС, але угода з ЄС не дозволяє
09:30 23.09.2019
Президент Молдови обговорить в ООН ситуацію з Придністров'ям
Всі новини країни
Россия Россия
21:20 24.09.2019
Российский малый флот получит дизели мощностью 50-700 кВт на замену европейским
21:10 24.09.2019
В России произошел пожар на крупнейшем в мире плавучем рыбзаводе
20:10 24.09.2019
ЮВО: На Кубани состоялось тактическое учение горных мотострелков
20:00 24.09.2019
В Еврейской АО сырьевой сверхдержавы ввели режим ЧС из-за отсутствия топлива
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
15:41 23.09.2019
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
17:41 19.09.2019
У ЄС підтримали призначення кандидатки від Румунії головою Європейської прокуратури
Всі новини країни
Турция Турция
15:15 24.09.2019
В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение / Карта
10:50 23.09.2019
Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35
20:40 20.09.2019
Турецька Aras має намір брати участь в конкурсі на концесію «Ольвії»
13:15 20.09.2019
Турция может приобрести у России самолет-амфибию Бе-200
Всі новини країни
Украина Украина
08:01 25.09.2019
Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з генсеком НАТО
21:00 24.09.2019
У січні-серпні обсяг вантажоперевезень збільшився на 8,1%
20:50 24.09.2019
Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір": На милосердя суду РФ не розраховуємо / Відео
20:40 24.09.2019
Чубаров на нараді ОБСЄ: Росія ігнорує усі резолюції міжнародних організацій
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд