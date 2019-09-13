Прогресу в переговорах щодо повернення українських катерів "Нікополь", "Бердянськ" та буксира "Яни Капу", які РФ захопила в Керченській протоці минулого року, поки що немає.

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю "BBC News Україна". Загороднюк також розповів про повернення з анексованого Криму української військової техніки, пише ZN,UA

"Технічно так (ведуться переговори – ред.), але я не можу сказати, що я бачу якийсь прогрес в цьому", - зазначив Загороднюк.

Під час інтерв'ю Загороднюку нагадали, що раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, нібито РФ готова передати всю техніку, але вона, за його словами, у "жалюгідному" стані. На питання, чи потрібні Україні кораблі техніка та озброєння, які лишилися в Криму після російської анексії у 2014 році, міністр оборони відповів, що "в нашій стратегії ми не розраховуємо на такий сценарій".

Про процедури щодо повернення українських кораблів вже говорив адвокат Микола Полозов, який захищає українських моряків - членів екіпажу захоплених Росією кораблів.

У свою чергу радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Борис Бабін заявив про те, що Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права до тих пір, поки не поверне Україні катера "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу".

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ повернути два катери та рейдовий буксир ВМС України і звільнити 24 українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Рішення підтримали 19 суддів, російський суддя голосував "проти".

У червні Росія відзвітувала трибуналу про виконання вимоги, однак українців утримували у СІЗО "Лефортове" (Москва) до 7 вересня. Саме тоді відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ.