В Еврейской АО сырьевой сверхдержавы ввели режим ЧС из-за отсутствия топлива

20:00 24.09.2019   Россия

В трех районах Еврейской автономной области (ЕАО) Российской Федерации — Биробиджанского, Смидовичского и Облученского — ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за проблем с отоплением.

Как сообщает пресс-служба правительства области, проблемы с отоплением существуют в 16 населенных пунктах, в которых проживает 16 тысяч человек — это 10% от общего населения региона, передает Информационное сопротивление.

Режим ЧС введен из-за отсутствия нормативного запаса жидкого и твердого топлива и неготовностью ряда котельных муниципальных образований области к отопительному сезону.

На подготовку к нему российскому региону выделено 98 млн рублей из федерального бюджета. Глава ЕАО Александр Левинталь заявил, что ситуация находится «на контроле правительства области».

В то же время в этом регионе Российской Федерации сейчас наблюдается аномально холодный сентябрь. Это побудило коммунальщиков включить отопление в социальных учреждениях досрочно. 23 сентября отопление начали включать в жилых домах.



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