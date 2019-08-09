В Еврейской АО сырьевой сверхдержавы ввели режим ЧС из-за отсутствия топлива
|20:00 24.09.2019
|Россия
В трех районах Еврейской автономной области (ЕАО) Российской Федерации — Биробиджанского, Смидовичского и Облученского — ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за проблем с отоплением.
Как сообщает пресс-служба правительства области, проблемы с отоплением существуют в 16 населенных пунктах, в которых проживает 16 тысяч человек — это 10% от общего населения региона, передает Информационное сопротивление.
Режим ЧС введен из-за отсутствия нормативного запаса жидкого и твердого топлива и неготовностью ряда котельных муниципальных образований области к отопительному сезону.
На подготовку к нему российскому региону выделено 98 млн рублей из федерального бюджета. Глава ЕАО Александр Левинталь заявил, что ситуация находится «на контроле правительства области».
В то же время в этом регионе Российской Федерации сейчас наблюдается аномально холодный сентябрь. Это побудило коммунальщиков включить отопление в социальных учреждениях досрочно. 23 сентября отопление начали включать в жилых домах.
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