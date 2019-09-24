Филиал "Дельта-лоцман" ГП "Администрация морских портов Украины" заключила договор на строительство 3-х лоцманских катеров ледового класса с киевским ООО "УМС Марин".

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию "Дельта-лоцман".

Стоимость контракта составляет 264 млн грн с НДС. В торгах, состоявшихся в электронной системе закупок ProZorro, приняли участие 3 компании, одна из которых - нерезидент Украины.

Руководитель "Дельта-Лоцман" Александр Голодницкий отметил, что строительство трех катеров предусмотрено программой обновления флота АМПУ на период 2017-2021 годов.

"Технические требования к катеров достаточно высоки: кроме современных технологий для удобной и безопасной доставки лоцмана на судно, они должны иметь безупречный вид, потому что есть своего рода визитной карточкой принимающей страны для экипажей иностранных судов", - сказал он.

Согласно техническому заданию, катера ледового класса будут иметь длину корпуса от 17 м, максимальную осадку до 2 м, максимальную скорость при полном водоизмещении от 15 узлов и период бортовой качки - не менее 6 сек.

Кроме того, технические характеристики катеров должны учитывать особенности работы в портах Украины зимой.

На балансе филиала «Дельта-лоцман» находятся 15 лоцманских судов, из них 8 построены по заказу "Дельта-лоцман" после 2000 года.

ООО "УМС Марин" - украинское предприятие с почти 20-летним опытом работы, катера его постройки эксплуатируются ГСЧС, Госпогранслужбой, Национальной полицией и т.д. Также компания занималась постройкой специализированных катеров для заказчиков из Франции, Швеции, Германии, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Польши. Отдельные проекты судов были построены в сотрудничестве с "Volvo Penta" и "Marell".

В сентябре на производственной базе ГП "Николаевский судостроительный завод" завершился ремонт лоцманского катера "Орлик" - судно стало девятым отремонтированным за 2019 год филиалом АМПУ "Дельта-лоцман" и 17-м для АМПУ, в целом.