Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ізмаїльського прикордонного загону.

"Перших 20 осіб і 3 транспортних засоби пропустили через державний кордон України прикордонники Ізмаїльського загону", - сказано в повідомленні.

Оформлення громадян і транспортних засобів відбулося в раніше заявлені часові показники і без технічних затримок. Прикордонники ще раз протестували роботу технічних засобів прикордонного контролю, а також перевірили організацію взаємодії із співробітниками контролюючих служб і поромного комплексу.

Планується, що поромна переправа Орлівка-Ісакча через Дунай забезпечить прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу.



Завдяки реалізації проєкту, шлях скоротиться до 200 км, а час оформлення вантажів - на 10-12 годин.

Повне відкриття переправи очікується після остаточної готовності обладнання митних і прикордонних служб Румунії.

Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми.

Спорудження переправи, яке формально стартувало ще в 2015 році, коли було підписано відповідні документи з керівництвом Румунії, кілька разів затримувалося через бюрократичну тяганину, здебільшого, з боку зарубіжних партнерів.

Переправа споруджується в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 м. Вартість проєкту становить 12 млн євро. Його фінансують дві приватні компанії.

Фото з сайту ЄП