Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
|19:30 24.09.2019
|Румыния
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ізмаїльського прикордонного загону.
"Перших 20 осіб і 3 транспортних засоби пропустили через державний кордон України прикордонники Ізмаїльського загону", - сказано в повідомленні.
Оформлення громадян і транспортних засобів відбулося в раніше заявлені часові показники і без технічних затримок. Прикордонники ще раз протестували роботу технічних засобів прикордонного контролю, а також перевірили організацію взаємодії із співробітниками контролюючих служб і поромного комплексу.
Планується, що поромна переправа Орлівка-Ісакча через Дунай забезпечить прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу.
Завдяки реалізації проєкту, шлях скоротиться до 200 км, а час оформлення вантажів - на 10-12 годин.
Повне відкриття переправи очікується після остаточної готовності обладнання митних і прикордонних служб Румунії.
Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми.
Спорудження переправи, яке формально стартувало ще в 2015 році, коли було підписано відповідні документи з керівництвом Румунії, кілька разів затримувалося через бюрократичну тяганину, здебільшого, з боку зарубіжних партнерів.
Переправа споруджується в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 м. Вартість проєкту становить 12 млн євро. Його фінансують дві приватні компанії.
Фото з сайту ЄП
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