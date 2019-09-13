Жителей оккупированных Крыма и Севастополя пугают "похоронной мафией"
|19:20 24.09.2019
|Крым
В оккупированном Крыму может укрепиться практика незаконных перезахоронений на кладбищах.
Подобное широко распространено по всей России, и прецеденты случаются уже и на аннексированном Россией полуострове: у людей «отжимают» теперь не только бизнес или жильё, но даже могилы, пишет ForPost со ссылкой на «Крымская правда»,
Как рассказал один из жителей Севастополя, попросивший не указывать его имя, могила его матери чуть было не досталась посторонним людям. Он давно не посещал эту могилу, и, видимо, кто-то присмотрел это место и переписал его на других людей. Когда севастополец приехал разобраться, конфликт удалось уладить — женщину, на которую переоформили могилу, выписали из документов. Мужчина призывает проявлять бдительности в подобных вопросах.
Как рассказал читатель из Симферополя по имени Владимир, даже сами похороны не проходят без попыток нажиться на чужом горе. Владимир трижды побывал на похоронах на кладбище «Абдал», где наблюдал следующую схему: после последнего прощания, перед тем как гроб поместить в могилу, у близких родственников требуют доплатить тысячу рублей за перекладку.
Он пояснил, что вероятно деньги берут за перемещение тела с каталки в привезённый гроб. Владимир попытался написать заявление в полицию, но там его предупредили: никто этим заниматься не будет. В управлении городского хозяйства пообещали разобраться в проблеме.
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