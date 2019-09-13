Жителей оккупированных Крыма и Севастополя пугают "похоронной мафией"

19:20 24.09.2019   Крым

В оккупированном Крыму может укрепиться практика незаконных перезахоронений на кладбищах. 

Подобное широко распространено по всей России, и прецеденты случаются уже и на аннексированном Россией полуострове: у людей «отжимают» теперь не только бизнес или жильё, но даже могилы, пишет ForPost со ссылкой на «Крымская правда», 

Как рассказал один из жителей Севастополя, попросивший не указывать его имя, могила его матери чуть было не досталась посторонним людям. Он давно не посещал эту могилу, и, видимо, кто-то присмотрел это место и переписал его на других людей. Когда севастополец приехал разобраться, конфликт удалось уладить — женщину, на которую переоформили могилу, выписали из документов. Мужчина призывает проявлять бдительности в подобных вопросах.

Как рассказал читатель из Симферополя по имени Владимир, даже сами похороны не проходят без попыток нажиться на чужом горе. Владимир трижды побывал на похоронах на кладбище «Абдал», где наблюдал следующую схему: после последнего прощания, перед тем как гроб поместить в могилу, у близких родственников требуют доплатить тысячу рублей за перекладку.

Он пояснил, что вероятно деньги берут за перемещение тела с каталки в привезённый гроб. Владимир попытался написать заявление в полицию, но там его предупредили: никто этим заниматься не будет. В управлении городского хозяйства пообещали разобраться в проблеме.



Ще на цю тему:

16:30 24.09.2019
Жители Красноперекопска и Армянска дышат хлористым водородом и оксидом углерода / Фото
11:45 24.09.2019
Про загрози людському виміру у морському секторі розповів в ОБСЄ Кримськотатарський ресурсний центр
10:30 24.09.2019
Оккупированный Крыма будет представлен на конференции по безопасности промышленных регионов России
09:15 24.09.2019
В Черном море из-за варварской добычи исчезает хамса
11:21 23.09.2019
У Зеленського прогнозують, що списки людей для наступного обміну можуть узгодити за місяць
10:01 23.09.2019
Два военных вертолета Ка-28 из Приморья везут ремонтировать в аннексированный Севастополь
09:01 23.09.2019
Експерт пояснив, як і чим ОБСЄ зможе моніторити Чорне та Азовське моря
16:30 20.09.2019
Кримські правозахисники: На окупованому півострові почастішали переслідування вірян
15:00 20.09.2019
Оккупанты признали, что ремонт дорог в Севастополе делается с многочисленными нарушениями
14:15 20.09.2019
В Керчи продлили срок работы аварийной Камыш-Бурунской ТЭЦ
11:45 20.09.2019
Архієпископ Зоря в ОБСЄ закликав тиснути на Росію за переслідування ПЦУ у Криму
20:21 19.09.2019
«Власти» Крыма выставили на продажу три оздоровительных комплекса
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
09:45 24.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли учения
10:30 23.09.2019
Вірменія і Азербайджан проведуть в Нью-Йорку міністерську зустріч з питань Карабаху
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
Всі новини країни
Греция Греция
17:45 24.09.2019
Российский магнат приобрел легендарную виллу на Крите
12:21 23.09.2019
У Греції затримали сирійських мігрантів, що видавали себе за волейбольну команду з України
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 24.09.2019
Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії
11:00 24.09.2019
Совет НАТО посетит Грузию в начале октября
17:41 23.09.2019
Путин одобрил траты на модернизацию армии Абхазии
19:45 20.09.2019
EBRD рассматривает вопрос выделения городу Тбилиси 50 миллионов евро
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:30 24.09.2019
Виступ представника невизнаного Придністров'я в ООН обурив Кишинів
11:30 24.09.2019
В Молдове арестован уставный капитал авиакомпании Air Moldova
13:41 23.09.2019
Президент Молдови: ми хочемо інтеграції в ЄАЕС, але угода з ЄС не дозволяє
09:30 23.09.2019
Президент Молдови обговорить в ООН ситуацію з Придністров'ям
Всі новини країни
Россия Россия
21:20 24.09.2019
Российский малый флот получит дизели мощностью 50-700 кВт на замену европейским
21:10 24.09.2019
В России произошел пожар на крупнейшем в мире плавучем рыбзаводе
20:10 24.09.2019
ЮВО: На Кубани состоялось тактическое учение горных мотострелков
20:00 24.09.2019
В Еврейской АО сырьевой сверхдержавы ввели режим ЧС из-за отсутствия топлива
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
15:41 23.09.2019
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
17:41 19.09.2019
У ЄС підтримали призначення кандидатки від Румунії головою Європейської прокуратури
Всі новини країни
Турция Турция
15:15 24.09.2019
В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение / Карта
10:50 23.09.2019
Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35
20:40 20.09.2019
Турецька Aras має намір брати участь в конкурсі на концесію «Ольвії»
13:15 20.09.2019
Турция может приобрести у России самолет-амфибию Бе-200
Всі новини країни
Украина Украина
08:01 25.09.2019
Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з генсеком НАТО
21:00 24.09.2019
У січні-серпні обсяг вантажоперевезень збільшився на 8,1%
20:50 24.09.2019
Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір": На милосердя суду РФ не розраховуємо / Відео
20:40 24.09.2019
Чубаров на нараді ОБСЄ: Росія ігнорує усі резолюції міжнародних організацій
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд