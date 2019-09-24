В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение / Карта
|15:15 24.09.2019
|Турция
В акватории Стамбула в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Анадолу.
Подземные толчки зафиксированы в 11:00 по местному времени 24 сентября в районе Силиври.
Землетрясение ощущалось в Стамбуле и близлежащих районах.
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