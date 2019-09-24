В акватории Стамбула в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Анадолу.

Подземные толчки зафиксированы в 11:00 по местному времени 24 сентября в районе Силиври.

Землетрясение ощущалось в Стамбуле и близлежащих районах.