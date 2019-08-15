Засветившаяся в оккупированном Крыму "Пелла" готовится открыть производственную площадку в Петербурге

19:00 24.09.2019   Россия

ООО "Пелла-Стапель" может получить статус стратегического инвестора Санкт-Петербурга. 

Об этом порталу "Фонтанка.Ру" рассказали 23 сентября в городском комитете по инвестициям, передает Sudostroenie.info.

По информации издания, стратегический статус может быть присвоен проекту "Создание нового стапельного производства для строительства высокотехнологичной морской техники". Соответствующий проект постановления правительства находится в настоящее время на согласовании. Параллельно готовится постановление о предоставлении земельного участка в рамках инвестпроекта.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Пелла-Стапель" зарегистрировано в мае 2019 года в Колпино. Основным видом деятельности компании указано строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Единственный учредитель – ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла".

Как пояснили корреспонденту Sudostroenie.info на заводе "Пелла", проект является следующим этапом развития компакт-верфи, введенной в эксплуатацию в 2016 году. Целью создания новых производственных мощностей является увеличение загрузки уже существующего спускового канала. На новых стапелях предполагается формировать корпуса типоряда современных рыбопромысловых судов (суда ярусного лова, траулеры, рефрижераторы и пр.), судов технического флота (в т.ч. для обеспечения инфраструктуры Северного морского пути), а также высокотехнологичных научно-исследовательских судов.

Объём инвестиций в проект может составить не менее 2 млрд рублей.



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