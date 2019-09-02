Модернизация дока 35-го судоремонтного завода для "Адмирала Кузнецова" выполнена на 38%
|18:45 24.09.2019
|Россия
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) приступит к докованию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" согласно графику.
Об этом сообщил президент ОСК Алексей Рахманов журналистам в Калининграде, передает Интерфакс.
"Докование "Кузнецова" согласно бюджету будет совершено в графике, согласованном с Минобороны. Конкретные даты нет смысла называть. На сегодня все идет в графике. Работа на 35-м заводе развернута. Техническое продвижение (модернизация дока - ИФ) составляет 38%. На объекте работает около 15 единиц техники, занимаясь формированием гидротехнических сооружений", - рассказал Рахманов.
Каких-либо опасений по срыву этих графиков у ОСК сегодня нет, добавил глава корпорации.
Как сообщалось, ОСК приступила к строительству сухого дока для докования тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и кораблей первого ранга Северного флота.
В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу тяжелого авианесущего крейсера.
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