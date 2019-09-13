Российский ракетный фрегат "Адмирал Макаров" вошел в Средиземное море
|14:15 24.09.2019
|Крым
Фрегат Черноморского флота страны-агресора "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", во вторник, 24 сентября, вошел в акваторию Средиземного моря.
Об этом сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор, передает Интерфакс.
Как сообщилось, в понедельник,23 сентября, фрегат вышел из оккупированного Севастополя в дальний поход в Средиземноморье, в ходе которого он посетит Грецию.
"В ходе дальнего похода российские моряки посетят греческие острова Корфу и Видо, где примут участие в мероприятиях общественного форума "Русская неделя на Ионических островах", - говорилось в сообщении.
Отмечается, что в рамках форума будет проведены дни памяти адмирала Федора Ушакова.
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