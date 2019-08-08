В одесский порт зашел турецкий корабль береговой охраны / Фото
|12:15 24.09.2019
|Одесса
Корабль турецкой береговой обороны TCSG71 зашел сегодня, 24 сентября, с дружеским визитом в Одессу.
Как передает корреспондент «Думской», в 9 часов ошвартовался у причала Морской охраны Госпогранслужбы Украины в Практической гавани одесского порта.
Это первый заход корабля такого класса в нашу гавань.
В открытом море гостя встречал пограничный катер BG200 «Балаклава», а на внутреннем рейде порта — противодиверсионный катер ВМСУ P241 «Голая Пристань».
Несмотря на свежий ветерок и неприятную рябь, турецкий корабль решил посоревноваться в скорости с «Балаклавой». Судя по мощному буруну сзади, TCSG71 развил более 30 узлов и победил, «Балаклава» отстала на несколько сотен метров.
По сведениям «Думской», на борту TCSG71 присутствует кто-то из высшего командования береговой охраны Турецкой Республики. Корабль примет участие в совместных учениях с нашими пограничниками. Кроме того, на нем пройдут стажировку украинские офицеры.
Завтра турецкого гостя поставят к причалу Морвокзала для свободного посещения. По информации Генерального консульства Турецкой Республики в Одессе, на корабль можно будет попасть с 13 до 17 часов.
TCSG71 пробудет в Одессе до 27 сентября.
Фото Сергея Смоленцева
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