Итальянская авиакомпания Ernest Airlines открыла свое представительство в Киеве.

Об этом сообщает аэропорт Киев (Жуляны) в Facebook, передает trust.ua.

В связи с открытием офиса лоукост объявил о наборе сотрудников на вакансии директора по продажам, бухгалтера, а также специалистов по работе с клиентами.

В апреле Ernest Airlinesпоздравила в аэропорту Милан (Мальпенса) и отправила рейсом в киевский аэропорт «Жуляны» своего миллионного пассажира.

Авиакомпания Ernest выполняет рейсы по 25 международным маршрутам из 13 итальянских аэропортов. В 2018 году компания перевезла 600 тысяч пассажиров и планирует удвоить эти показатели в 2019 году. Флот авиакомпании состоит из 4-х самолетов Airbus: один А319 и трех A320.

В начале года Ernest Airlines запустила рейсы из Киева в Тирану, Рим и Геную.