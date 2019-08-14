Итальянский лоукост открыл свое представительство в Украине
|18:00 24.09.2019
|Украина
Итальянская авиакомпания Ernest Airlines открыла свое представительство в Киеве.
Об этом сообщает аэропорт Киев (Жуляны) в Facebook, передает trust.ua.
В связи с открытием офиса лоукост объявил о наборе сотрудников на вакансии директора по продажам, бухгалтера, а также специалистов по работе с клиентами.
В апреле Ernest Airlinesпоздравила в аэропорту Милан (Мальпенса) и отправила рейсом в киевский аэропорт «Жуляны» своего миллионного пассажира.
Авиакомпания Ernest выполняет рейсы по 25 международным маршрутам из 13 итальянских аэропортов. В 2018 году компания перевезла 600 тысяч пассажиров и планирует удвоить эти показатели в 2019 году. Флот авиакомпании состоит из 4-х самолетов Airbus: один А319 и трех A320.
В начале года Ernest Airlines запустила рейсы из Киева в Тирану, Рим и Геную.
Ще на цю тему:
Лоукостер SkyUp відкриває нові рейси в Ізраїль
"Украерорух": літакам РФ дозволено перетинати повітряний простір України у випадках крайньої необхідності
Львов-Будапешт раньше Wizz Air
Wizz Air вирішив частіше літати в Україну: що зміниться
Український лоукостер SkyUp відкрив новий рейс в Італію
Ryanair літатиме з Одеси в Будапешт. Ціна квитків стартує від 9 євро
Авіаперевезення в Україні: з яких аеропортів найбільше літають
Wizz Air восени відкриє 6 нових маршрутів з України