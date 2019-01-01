Российский магнат приобрел легендарную виллу на Крите
|17:45 24.09.2019
|Греция
Российский магнат приобрел легендарный дом на Крите, где шли съемки фильма с Алики Вуюклаки и Димитирсом Папамихаэлем «Фея и парень».
Как стало известно, после многих лет преодоления бюрократических препонов бизнесмену дали "зеленый свет", чтобы построить свою собственную туристическую деревню в Аг. Николаос и Элунде, превратив даже легендарную виллу, хорошо известную грекам по фильму «Η νεράιδα και το παλικάρι», в место для туристов, сообщает сайт Русские Афины со ссылкой на греческий ТВ канал Star.
Согласно сообщению Star, российский миллионер, чье имя держится в секрете, намерен инвестировать в более пятисот отелей и ресторанов на Крите. Сумма инвестиций достигнет 600 миллионов евро.
План развития района россиянином охватывает территорию в 1.000 акров. На которой будут возведены 350 роскошных домов и три фешенебельных отеля с магазинами, спортивными сооружениями, ресторанами, тематическими парками и оздоровительными центрами, а также пристанью на 65 мест.
Представитель российского посольства в Афинах Василий Гаврилов подтвердил эту новость в информационном бюллетене Star Chanell, заявив, что «данный проект признан властями Греции как крупнейшая иностранная стратегическая инвестиция».
Как сообщается, российский бизнесмен уже построил элитный жилой комплекс для продажи в этом районе, а в 2020 году начнутся работы над новым проектом.
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