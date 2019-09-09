Госсовет оккупированного Крыма избрал заместителей председателя и глав комитетов

13:15 24.09.2019   Крым

"Депутаты" Государственного совета оккупированного Крыма "второго созыва" сформировали руководящие органы оккупационного "парламента", избрав заместителей спикера и глав комитетов.

"Первым заместителем избран Фикс Ефим Зисьевич, заместителями - Бобков Владимир Витальевич, Гафаров Эдип Саидович, Пономаренко Алла Аликовна", - сообщил на заседании "спикер парламента" Владимир Константинов, передает ТАСС.

В "парламенте первого созыва" Фикс, Бобков и Гафаров уже занимали должности заместителей, в том числе Ефим Фикс являлся первым заместителем председателя Госсовета Крыма с 5 октября 2016 года.

Пономаренко избрана в "Госсовет по Джанкойскому избирательному" округу №4, до этого была заместителем главы Джанкойской оккупационной районной администрации. Депутаты также избрали глав 16 комитетов парламента.

Незаконные выборы в Госсовет оккупированного Крыма прошли 8 сентября 2019 года, в единый день голосования. В них приняли участие 33,26% избирателей, что на 20,35% меньше, чем в 2014 году. Большинство голосов набрали региональные отделения партий: "Единая Россия" - 54,70%, ЛДПР - 16,84%, КПРФ - 8,22%, остальные набрали менее 5%. Соответственно, единороссы получили - 60, ЛДПР - 10 и КПРФ - 5 мандатов депутатов регионального парламента. Госсовет состоит из 75 депутатов.



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