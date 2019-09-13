В Госсовете оккупированного Крыма до сих пор используют украинскую систему голосования "Рада"
|17:30 24.09.2019
|Крым
Руководство Госсовета оккупированного Крыма в ходе капитального ремонта зала пленарных заседаний намерено заменить украинскую систему голосования "Рада", установленную в 1993-1994 годах.
Об этом сообщил журналистам "спикер парламента" Владимир Константинова, передает ТАСС.
"Нам нужен новый зал, потому что крымский парламент заслужил хороший зал. Самое главное, чтобы депутаты имели возможность работать, нужно модернизировать, поставить современную систему голосования, по современным технологиям. Украинская система "Рада" будет убрана", - сказал Константинов.
Он уточнил, что ремонт начнется в ближайшее время, после определения победителя тендера. "Спикер" не назвал сумму, необходимую для проведения работ.
Система голосования "Рада" включает в себя электронный блок для голосования карточками, оборудованный микрофоном и динамиком и смонтированный на креслах, в которых сидят депутаты, а также дисплеи, установленные в сессионном зале, на которые выводятся результаты голосования.
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