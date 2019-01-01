Косачев и несколько сенаторов не получили визы для участия в Генассамблее ООН
|12:30 24.09.2019
|Россия
Несколько членов Совета Федерации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней.
Об этом Косачев сообщил ТАСС во вторник, 24 сентября.
"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - сказал Косачев.
Он добавил, что всего 10 членов российской делегации не получили визу. По словам Косачева, документы находятся в посольстве США, к моменту вылета визы не были оформлены.
Согласно плану мероприятий Совета Федерации на текущую неделю, члены верхней палаты парламента в составе российской делегации должны были принимать участие в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН с 24 по 30 сентября.
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