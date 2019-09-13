Еженедельный мониторинг так называемого «гидрометцентра» Крыма в очередной раз показал повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах северной части оккупированного Крыма – Армянске и Красноперекопске.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха за период с 16 по 23 сентября текущего года показал в Армянске повышенный уровень загрязнения воздуха по таким показателям, как «стандартный индекс» (СИ) для оксида углерода равный 2, СИ взвешенных веществ равный 1, пишет Черноморская безопасность.

В г. Красноперекопск по данным наблюдений 2-х стационарных постов (ул. 50 лет Октября; ул. Менделеева) с 16 по 23 сентября 2019 года отмечен СИ взвешенных веществ - 1, для оксида углерода СИ – 1, для хлористого водорода СИ – 3, таким образом в уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный.

Для составления характеристики использован показатель качества воздуха: стандартный индекс - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДКм.р., из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ в соответствии с таблицей 1.