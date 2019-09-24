Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії

16:00 24.09.2019   Грузия

З 23 по 25 вересня Комітет міністрів Ради Європи розгляне, як Росія виконує рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Ця структура контролює виконання вердиктів Страсбурга на чотирьох регулярних засіданнях на рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Щодо Росії Комітет міністрів розгляне, зокрема, хід реалізації постанови за позовом громадян Грузії.

У своєму рішенні від 31 січня 2019 року Велика палата ЄСПЛ заявила, що протягом трьох місяців Російська Федерація повинна виплатити 10 млн євро компенсації за моральну шкоду, заподіяну групі щонайменше з 1500 громадян Грузії. 

Усіх їх визнали жертвами порушень при масовій депортації 2006 року. Суд постановив, що ці суми уряд Грузії повинен розподілити серед окремих осіб під наглядом Комітету міністрів протягом 18 місяців з дати виплати або протягом будь-якого іншого періоду, який Комітет вважає за доцільне.

Грузія подала скаргу на дії Росії в ЄСПЛ 25 березня 2007 року. 3 липня 2014-го Європейський суд прийняв рішення по суті, підтримавши Тбілісі. Пізніше в Страсбурзі в рамках справи "Грузія проти Росії" почалися процедури, пов'язані з питаннями компенсації постраждали

Що стосується самої постанови, ЄСПЛ дійшов висновку, що восени 2006 року в Російській Федерації була проведена скоординована політика арештів і видворення громадян Грузії. Суд постановив, що своїми діями Москва порушила кілька статей Європейської конвенції прав людини.

Беручи до уваги, що протягом трьох місяців (до 1 травня 2019 року) Росія не виплатила суму, Міністерство юстиції Грузії звернулося до Комітету міністрів Ради Європи з проханням негайно розглянути справу за процедурою посиленого нагляду та провести дебати на найближчому засіданні.



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