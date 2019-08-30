Денісова: У Криму будь-якій людині загрожує позбавлення волі без належних підстав і надії на справедливий суд

15:45 24.09.2019   Крым

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час засідання з верховенства права на щорічній нараді ОБСЄ у Варшаві 23 вересня заявила, що в анексованому Криму будь-якій людині загрожує позбавлення волі. 

Текст виступу вона оприлюднила у своєму Facebook, пише видання ГОРДОН.

"Окупаційна влада продовжує безпідставно затримувати громадян України. У Криму будь-якій людині загрожує позбавлення волі без будь-яких належних підстав і надії на справедливий суд. Принципи презумпції невинуватості грубо порушуються, а деякі громадяни пропадають безвісти. Ба більше, відомі факти побиття громадян України, застосування електричного струму, психологічного тиску, ненадання медичної допомоги кваліфікованими лікарями", – ідеться в повідомленні.

Денісова зазначила, що українська сторона перевіряє дотримання прав людей, які перебувають у РФ і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. Інформація про порушення прав надходить від самих постраждалих, їхніх сімей та правозахисників.

Омбудсменка нагадала, що в пенітенціарних установах Росії й на території Кримського півострова незаконно утримують 113 громадян України, зокрема 89 кримських татар.

"Аналогічна ситуація на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Є інформація від ув'язнених, що окупаційна влада використовує їх як дармову" робочу силу. Справжнім тортурам піддаються і ті громадяни України, які вимушено залишилися на окупованих територіях. Вони страждають від відсутності доступу до водопостачання, опалення, медичного обслуговування", – підкреслила Денісова.



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