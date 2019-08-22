Следователи выявили новые факты преступлений российских сотрудников МВД в Ялте

15:30 24.09.2019   Ялта

Следователи установили новые эпизоды преступной деятельности высокопоставленных российских сотрудников МВД в оккупированной Ялте, занимавшихся организацией нелегальной миграции. 

Как сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР по оккупированным Крыму и Севастополю, по новым эпизодам возбуждены уголовные дела, сообщает Крыминформ.

«В ходе следствия выявлены три дополнительных эпизода преступной деятельности членов группы, по которым возбуждены еще три уголовных дела по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 (получение взятки), части 3 статьи 33, части 5 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ. Всем фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях», – говорится в сообщении.

Высокопоставленные полицейские были задержаны правоохранителями в ночь на 18 сентября. По данным следствия, начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по оккупированной Ялте Константин Мишенев организовал преступную группу, в которую вошли его заместитель и начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции «Массандровский», и троих местных жителей, которые выступали посредникам в получении взяток. Позже появилось оперативное видео задержания и проведения обыска в кабинете организатора группы. 

Суд заключил под стражу пятерых фигурантов дела. Они будут находиться под арестом до ноября этого года. В отношении шестого фигуранта с учетом обстоятельств избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



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