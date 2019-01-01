Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником связи Eutelsat отложен из-за необходимости проведения дополнительных испытания разгонного блока.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком. Новая дата будет сообщена дополнительно", - сообщили в пресс-службе.



Ранее пуск был запланирован на 30 сентября.



"Протон" должен вывеси на орбиту спутники Eutelsat 5 West B и MEV-1. Спутник Eutelsat 5 West B заменит на орбите аналогичный аппарат под литерой "А". Он предназначен для оказания телекоммуникационных услуг во Франции, Италии и Алжире.



Аппарат MEV-1 (Mission Extension Vehicle) - первый в своем роде. Он сможет стыковаться со спутниками Intelsat 901 и обслуживать их для продления сроков их службы на орбите.

Ранее сообщалось, что МО России уходит с Байконура.