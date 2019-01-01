Роскосмос на неопределенный срок отложил запуск "Протона" с Байконура
|15:00 24.09.2019
|Россия
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником связи Eutelsat отложен из-за необходимости проведения дополнительных испытания разгонного блока.
Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
"Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком. Новая дата будет сообщена дополнительно", - сообщили в пресс-службе.
Ранее пуск был запланирован на 30 сентября.
"Протон" должен вывеси на орбиту спутники Eutelsat 5 West B и MEV-1. Спутник Eutelsat 5 West B заменит на орбите аналогичный аппарат под литерой "А". Он предназначен для оказания телекоммуникационных услуг во Франции, Италии и Алжире.
Аппарат MEV-1 (Mission Extension Vehicle) - первый в своем роде. Он сможет стыковаться со спутниками Intelsat 901 и обслуживать их для продления сроков их службы на орбите.
Ранее сообщалось, что МО России уходит с Байконура.
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