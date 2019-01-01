Министерство обороны Армении проведет широкомасштабные военные учения.

Учения пройдут с 24 сентября по 5 октября, пишет Интерфакс со ссылкой на Минобороны Армении.

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"Стратегические учения беспрецедентного объема и характера пройдут с полным привлечением Вооруженных сил, мобилизацией резерва. От обороны к нападению и уничтожению противника - беспрецедентное оборонное мероприятие, в которое будет вовлечена вся страна и каждый", - сообщила ранее пресс-служба военного ведомства Армения.