В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
|14:45 24.09.2019
|Армения
Министерство обороны Армении проведет широкомасштабные военные учения.
Учения пройдут с 24 сентября по 5 октября, пишет Интерфакс со ссылкой на Минобороны Армении.
.
"Стратегические учения беспрецедентного объема и характера пройдут с полным привлечением Вооруженных сил, мобилизацией резерва. От обороны к нападению и уничтожению противника - беспрецедентное оборонное мероприятие, в которое будет вовлечена вся страна и каждый", - сообщила ранее пресс-служба военного ведомства Армения.
Ще на цю тему:
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
13:57 13.12.2018
В течение ближайших 5 лет правительство Армении хочет инвестировать $2.5 млрд в развитие ВС
В течение ближайших 5 лет правительство Армении хочет инвестировать $2.5 млрд в развитие ВС
14:39 04.12.2018
В Армении разбился СУ-25. Экипаж погиб
В Армении разбился СУ-25. Экипаж погиб
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
09:20 16.01.2018
Армянские военные проходят курс горной подготовки в Грузии
Армянские военные проходят курс горной подготовки в Грузии
18:32 04.01.2018
В Минобороны Армении обсуждают проект семилетней программы модернизации Вооруженных сил
В Минобороны Армении обсуждают проект семилетней программы модернизации Вооруженных сил
14:37 20.11.2017
Армения модернизирует 30 танков Т-72 до уровня Б4
Армения модернизирует 30 танков Т-72 до уровня Б4