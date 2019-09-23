Порт Пивденный принял уже второе судно под погрузку карбамида после более чем годового перерыва / Фото

14:30 24.09.2019   Одесса

В порту Пивденный продолжают загружать карбамидом балкер Global Frontier: это уже второе судно после почти 1,5 лет перерыва.

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировала администрация порта Пивденный в Facebook.

Судно пришвартовалось у причала №2 АО "ОПЗ" 21 сентября под погрузку 52 тыс. тонн карбамида, страна назначения груза - Индия.

Global Frontier (флаг Панамы) имеет длину 190 м, ширину - 32,3 м и дедвейт 57298 тонн.

Как сообщал ЦТС, 7 сентября балкер Sam Partner принял на борт 27,5 тыс. т карбамида для отправки в Сенегал.

В начале августа Одесский припортовый завод (ОПЗ) возобновил производство аммиака и карбамида.

Фото с сайта ЦТС



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