Порт Пивденный принял уже второе судно под погрузку карбамида после более чем годового перерыва / Фото
|14:30 24.09.2019
|Одесса
В порту Пивденный продолжают загружать карбамидом балкер Global Frontier: это уже второе судно после почти 1,5 лет перерыва.
Как сообщает ЦТС, об этом проинформировала администрация порта Пивденный в Facebook.
Судно пришвартовалось у причала №2 АО "ОПЗ" 21 сентября под погрузку 52 тыс. тонн карбамида, страна назначения груза - Индия.
Global Frontier (флаг Панамы) имеет длину 190 м, ширину - 32,3 м и дедвейт 57298 тонн.
Как сообщал ЦТС, 7 сентября балкер Sam Partner принял на борт 27,5 тыс. т карбамида для отправки в Сенегал.
В начале августа Одесский припортовый завод (ОПЗ) возобновил производство аммиака и карбамида.
Фото с сайта ЦТС
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