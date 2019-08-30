Курсанти Інституту ВМС керуватимуть кораблем в умовах, наближених до реальних / Фото
|14:00 24.09.2019
|Украина
Вперше у Міжнародному морському тренажерному центрі для курсантів 4 курсу Інституту Військово-Морських Сил Національного Університету «Одеська Морська Академія» розпочались практичні заняття з навігації, лоції та маневрування кораблем.
У Центрі є повномасштабний тренажер навігаційного містка, на якому хлопці будуть відпрацьовувати завдання з керування кораблем в умовах, максимально наближених до реальних, пише armyinform.
Під час занять курсанти навчатимуться маневрувати кораблем, здійснювати повороти, враховуючи морську обстановку і погодні умови, скидати якір, швартуватись. Курс триватиме до кінця навчального року.
Навігаційний тренажер забезпечує можливість відпрацьовувати та оцінювати такі навички і вміння, як планування та виконання переходу морем, організацію безпеки ходової навігаційної вахти, реагування на сигнали тривоги та сигнал лиха у морі, маневрування та управління кораблем у будь-яких умовах, визначення початкової та кінцевої точок маршруту з максимально можливою точністю, формування і організація дій команди містка, забезпечення безпеки мореплавства з використанням радара та інших сучасних засобів навігації, що забезпечують прийняття рішення в небезпечній ситуації тощо.
"Це дуже добре, що керівництво нашого вишу налагодило співпрацю з Центром, адже тепер ми маємо можливість тренуватись на сучасному тренажері й практикуватись у керуванні кораблем майже як у реальності, – ділиться своїми враженнями від першого заняття курсант Олександр Кривунець. – Викладач поставив нам за ціль пройти заданим маршрутом, оминаючи кораблі, що знаходяться поруч. На перший погляд здалось, що це дуже легкого, а насправді завдання виявилось не таким вже і простим. Треба тренуватись. Але ж самі відчуття такі, немов я дійсно знаходжусь за штурвалом на справжньому навігаційному містку".
Також у Центрі з курсантами флотського вишу проводяться заняття і на сучасному тренажері машинного відділення. Це буде досить актуальним для курсантів, які навчаються на спеціалізації «корабельно-електроенергетичні системи». Не менш важливим є відпрацювання занять на ще одному сучасному тренажері – з тактичної медицини. На манекені людини можна попрактикуватись у вмінні з надання первинної медичної допомоги, штучного дихання, введення внутрішньовенних ін’єкцій та проведення реанімаційних заходів, особливо при бойових пораненнях.
Фото armyinform
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