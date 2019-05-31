МЗС Молдови з подивом і обуренням сприйняло виступ представника невизнаного Придністров'я Леоніда Манакова під час сесії Ради з прав людини ООН, в рамках якого він закликав міжнародне співтовариство визнати незалежність регіону.

Про це йдеться в оприлюдненому комюніке молдавського зовнішньополітичного відомства, повідомляє Укрінформ.

"МЗС Молдови з подивом і обуренням сприйняло виступ Леоніда Манакова на засіданні Ради з прав людини ООН, в рамках якого "від імені народу Придністров'я" він закликав міжнародне співтовариство визнати незалежність Придністров'я. Аналогічні заяви звучали і раніше на засіданнях Ради ООН з прав людини", - йдеться в повідомленні.

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МЗС Молдови вважає подібні заяви провокаційними і контрпродуктивними, здатними лише підірвати переговорний процес щодо Придністровського врегулювання у форматі "5 + 2", учасники якого виступають за мирне і всеосяжне врегулювання конфлікту з наданням Придністров'ю особливого статусу у складі єдиної молдавської держави.

У зв'язку з цим, Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови закликає керівництво РФ закрити "Фонд соціального і культурного розвитку "Придністров'я", який відкритий в Москві на початку 2019 року і працює як офіційне представництво Придністров'я в Росії (керівником Фонду і є згаданий Леонід Манаков).