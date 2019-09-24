Минфин России представил основные параметры федерального бюджета на 2020-22 годы.

Согласно проекту, который опубликован на сайте ведомства и до 30 сентября поступит на утверждение в Госдуму, в предстоящие три года правительство намерено сократить налоговую нагрузку для нефтегазовых компаний и резко увеличить сборы со всех секторов экономики, пишет ghall.com.

В 2020 году Минфин намерен собрать в бюджет 20,363 триллиона рублей – на 410 млрд рублей больше, чем в текущем году. В 2021-м запланирован рост доходов еще на 883,6 млрд рублей, а в 2022 – на дополнительные 811,7 млрд рублей.

Новые поступления, согласно бюджету, целиком и полностью лягут на плечи несырьевого сектора экономики.

Сборы нефтегазовых налогов в 2020 году планируется сократить почти на 5%, или 373,2 млрд рублей (до 7,472 трлн рублей).

Несмотря на плавный рост в последующие два года – на 258,4 млрд рублей – в бюджете-2022 денег от продажи углеводородов будет меньше, чем в бюджете-2019 (на 115 млрд рублей). В пересчете на размер экономики налоговое бремя для нефтегазовой отрасли упадет почти на 17% – с 7,2% до 6% ВВП.

Причина – в масштабных льготах, которых добились нефтяники, а также в ожидаемом снижении цен на нефть и газ, объясняет Минфин. В проект заложили баррель по 55-57 долларов и почти 20-процентный обвал стоимости российского газа в Европе (с 226 до 179 долларов за тысячу кубов).

Выпадающие доходы правительство планирует компенсировать сборами ненефтегазовых налогов: за три года бюджет должен собрать дополнительно 2,22 триллиона рублей с бизнеса и населения, которое косвенно оплачивает пошлины, акцизы и НДС, включенные в ценники на все продаваемые товары и услуги. Согласно плану Минфина, в следующем бюджет должен собрать 12,89 трлн рублей несырьевых налогов – на 783,9 млрд рублей больше, чем в 2019-м. На 2021-22 гг заложен дальнейший рост – на 676,4 и 760,5 млрд рублей соответственно.