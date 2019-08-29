В закупку на обеспечение безопасности винного фестиваля WineFest-2019 в оккупированном Севастополе включено выступление артиста, реклама и монтаж сцены.

Все бюджетные деньги отдали фирме, не имеющей отношения к WineFest-2019, пишут Примечания.

Согласно сайту госзакупок, севастопольский «Центр развития туризма» нашел подрядчика для организации и обеспечения безопасности при проведении ежегодного винного фестиваля. Почти четыре миллиона бюджетных рублей отдали компании «Артивист» из подмосковных Мытищ. Этой же фирме заплатили в два раза меньше в 2018 году. Тогда подрядчика просили оказать лишь содействие в организации и обеспечении безопасности. Однако количество услуг в техническом задании за прошедшие 12 месяцев практически не увеличилось, и перечень работ лишь на десятую часть касается охраны мероприятия.

В пресс-службе «Золотой балки», на землях которой пройдет WineFest-2019, «Примечаниям» назвали другого организатора мероприятия – ИП Матарадзе И.Ц. В числе победителей закупки госпредприятия «Центр развития туризма Севастополя» данное лицо не числится. По словам представителя «Золотой балки» Ирины Пичугиной, ИП Матарадзе несет все расходы по фестивалю самостоятельно.

На что конкретно будут потрачены четыре миллиона из городского бюджета и в целом весь бюджет фестиваля, в «Золотой балке» не знают, так как выступают одним из его участников.