Відновив імпорт дизпалива порт Миколаєва: 18 вересня тут пришвартувався танкер на 30 тис. тонн.

Нарощує поставки й найбільший Одеський нафтоперевалочний комплекс "Привату", але через проблеми з відвантаженням на залізниці його обсяг обмежиться у вересні 60 тис. т дизпалива.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95", передає ZN,UA.

За його словами, на цьому хороші новини закінчуються. Феєрична ситуація створилася в "Південному". Енергетична митниця ДФС з допомогою відомчої лабораторії виявила в партії дизпалива з Греції обсягом 27 тис. т перевищення рівня вмісту сірки — 10,1 ppm замість граничних 10 ррm. При цьому у своїх висновках митна лабораторія пише, що погрішність вимірів становить… 1,7 ppm.

"Іншими словами, лабораторія припускає, що сірки може бути й 9, і 8,5 ppm. При цьому грецький виробник Hellenic Petroleum і міжнародні сюрвейєри, що проводять численні аналізи якості на всіх етапах навантаження й вивантаження продукту, визначили рівень вмісту сірки в 9,4 ppm. Замість того, аби детально розібратися в ситуації із залученням усіх сторін процесу, енергетична митниця взяла курс на заборону ввозу продукту, — зазначає експерт. — Та головне в іншому: "проблемна" партія "запечатала" термінал, поставивши заслін на шляху двох наступних танкерів по 30 тис. т, адже вільних резервуарів у "Південному" більше не залишилося, а інші перевалки приймати такий обсяг дизпалива не готові".

Автор вказує, що 17 вересня про зупинку приймання танкерів заявив Херсонський нафтоперевалочний комплекс — четвертий у рейтингу нафтоперевалок. Тут Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), вирішило терміново забрати перевалку в державного "Підприємства із забезпечення нафтопродуктами" і передати її без відкритого конкурсу нікому не відомій приватній структурі. Ринок України втратив ще 10 тис. т дизпалива.