Крупные российские компании и банки по-прежнему опасаются открытых инвестиций в оккупированный Крым из-за возможных санкций.

Однако они вкладываются в развитие бизнеса аннексированного полуострова через свои малоизвестные дочерние структуры. Например, Сбербанк через «дочку» инвестирует в строительство центра винного туризма под Ялтой. Стоимость проекта ООО «Горизонт-сервис» уже превысила 4 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Корпорации развития оккупированного Крыма.

С 2014 года инвестиции в экономику Крыма выросли в 11 раз — до 296 млрд рублей.



После аннексии Крыма Россией инвестиции в экономику на порядок выросли. Как рассказали «Известиям» в Корпорации развития РК (структура минэкономразвития Крыма), с 2014 по 2018 год они увеличились в 11,2 раза — до 296 млрд рублей. Больше половины — это средства частных инвесторов. В 2019 году ожидается дальнейший рост вложений, пояснили в пресс-службе корпорации.

Впрочем, крупный бизнес открыто не заявляет о своих планах, опасаясь санкций. Крупные игроки вкладываются в развитие полуострова под прикрытием своих малоизвестных дочерних структур.

Так поступил и Сбербанк, который через ООО «Горизонт-сервис» (согласно данным СПАРК, структура на 100% принадлежит Сбербанку) уже инвестировал более 4 млрд рублей в строительство центра винного туризма в Крыму –– комплекса «Винный парк». О проекте ООО «Горизонт-сервис» «Известиям» рассказали в Корпорации развития республики. На земельном участке площадью более 18 га рядом с селом Оползневое (входит в городской округ Ялта) будут высажены виноградники, организованы дегустационные залы, музей виноделия, винные погреба. Также запланировано развитие событийного туризма с проведением фестивалей и других мероприятий. Окончательная сумма инвестиций пока не называется. Винный парк расположится рядом с также принадлежащим Сбербанку через ООО «Гарант-СВ» комплексом Mriya Resort & SPA.

Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проект «Винный парк» было выдано еще полтора года назад.

"На данный момент идет строительство объектов, залит фундамент, выполнено 70% монолитных работ. Проект реализуется в соответствии с календарным планом, без отставаний. Прогнозируемая дата запуска — 2022 год", –– сообщили в пресс-службе корпорации.

В пресс-службе Сбербанка отказались от официальных комментариев.

Несмотря на санкции российский бизнес призывают вкладываться в проекты на полуострове. Для сохранения "темпов роста инвестиций" предлагается возобновить пониженные тарифы страховых взносов

Например, туристическим бизнесом также занимается принадлежащая «Газпрому» компания «Эколого-туристический центр в Парковом», она владеет пятизвездочным отелем рядом с Ялтой.

Несмотря на санкции, на полуострове сегодня работает не только российский бизнес, но и украинские, кипрские, немецкие, американские и британские компании –– всего зарегистрировано более 3,3 тыс. юрлиц из 60 стран, ранее говорила «Известиям» заместитель председателя совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико. Иностранцев, как и российские компании, интересуют туризм, гостиничный бизнес, сельское хозяйство и виноделие.

Также в Крыму до сих пор работают магазины «Ашан» и «Метро». Введение санкционного режима не стало поводом для сворачивания бизнеса, рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. Но большинство компаний –– чьи-то «дочки», добавил он.

Что касается сотовой связи, то российские операторы –– МТС, «Вымпелком», Tele-2 и «Мегафон» –– все еще не имеют своих сетей в Крыму. В МТС пояснили, что работают через роуминговых партнеров.

Впрочем, львиная доля проектов свободной экономической зоны в Крыму — 1248 из 1292 — реализуется представителями малого и среднего предпринимательства. По данным Корпорации развития РК, количество зарегистрированных субъектов МСП уже превысило 89,5 тыс.

Ближневосточные предприниматели заинтересованы в реализации крупных инфраструктурных проектов в российском регионе

Сообщается, что на аннексированном полуострове создаются центры развития МСП, регулярно выделяются средства из госбюджета как для финансирования крупных предприятий, так и для обеспечения грантов всевозможным ИП. По словам индивидуального предпринимателя, председателя СПК «Джанкойский» Олега Рогожина, при министерстве экономического развития оккупированного Крыма был создан Фонд микрофинансирования Крыма, а также Крымский гарантийный фонд, который берет на себя обязательства по залогам на кредиты предпринимателей (до 70%).

По словам учредителя управляющей компании пищевого промышленного парка «Крымское золото» Владислава Мартьянова, первые годы после воссоединения полуострова с Россией у предпринимателей действительно были трудности. Например, при переводе договоров аренды земельного участка «из юридической плоскости одной страны в другую».

"Мы выкупили производственную площадку. Документы на нее были украинские. Мы оформляли земли на себя более года. Сроки затягивались из-за того, что контролирующим и госорганам на уровне исполнителей сложно было перестроиться на новое законодательство. Но сейчас процесс уже наладился", –– рассказал он.

Директор сети «Авто-Кафе» Шерьян Сейтмеметов добавил: из-за санкций, которые замедляют приход на полуостров крупных компаний, малый и средний бизнес в Крыму развиваются особенно активно.

В 2015 году для привлечения инвестиций в оккупированных Крыму и Севастополе была создана свободная экономическая зона сроком на 25 лет. В ней действует упрощенный визовый режим для резидентов, сокращенные налог на прибыль и взносы в соцфонды, в ряде случаев обнулены таможенные пошлины.