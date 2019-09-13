В центре оккупированного Севастополя три дня работали интерактивные детские площадки «Азбука профессий».

Детей знакомили с профессией инкассатора, полицейского, стоматолога, модели. Их учили обыскивать друг друга металлоискателем и определять фальшивые купюры, сообщает группа Информационное сопротивление со ссылкой на «Крым.Реалии».

Встречали детей реконструкторы-«красноармейцы» в военной форме. Они строили в шеренгу, раздавали условные «деньги» и отводили к палаткам детей. В палатках аниматоры рассказывали о разных профессиях. Малышам предлагали представить себя на месте врача-стоматолога, ветеринара, полицейского. Посреди площади устроили школу моделей с подиумом. Девочки демонстрировали друг другу наряды.

Возле полицейской палатки детей учили стрелять в мишень из пластмассового пистолета. За хорошую стрельбу дети получали вознаграждение от полицейского. Он называл это «зарплатой», на которую «можно купить сувениры».

Родителям вход на площадку запретили. Попасть в игровые зоны могли только дети до 13 лет. В этом году организаторы разрешили пускать подростков постарше. Только некоторым родителям все же удавалось пройти через охрану.

Спонсировал мероприятие один из коммерческих банков соседней России.

Фото с сайта ИС