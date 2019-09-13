Оккупанты учат крымских детей стрелять и проводить обыски / Фото
|11:15 24.09.2019
|Крым
В центре оккупированного Севастополя три дня работали интерактивные детские площадки «Азбука профессий».
Детей знакомили с профессией инкассатора, полицейского, стоматолога, модели. Их учили обыскивать друг друга металлоискателем и определять фальшивые купюры, сообщает группа Информационное сопротивление со ссылкой на «Крым.Реалии».
Встречали детей реконструкторы-«красноармейцы» в военной форме. Они строили в шеренгу, раздавали условные «деньги» и отводили к палаткам детей. В палатках аниматоры рассказывали о разных профессиях. Малышам предлагали представить себя на месте врача-стоматолога, ветеринара, полицейского. Посреди площади устроили школу моделей с подиумом. Девочки демонстрировали друг другу наряды.
Возле полицейской палатки детей учили стрелять в мишень из пластмассового пистолета. За хорошую стрельбу дети получали вознаграждение от полицейского. Он называл это «зарплатой», на которую «можно купить сувениры».
Родителям вход на площадку запретили. Попасть в игровые зоны могли только дети до 13 лет. В этом году организаторы разрешили пускать подростков постарше. Только некоторым родителям все же удавалось пройти через охрану.
Спонсировал мероприятие один из коммерческих банков соседней России.
Фото с сайта ИС
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