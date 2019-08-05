Судостроители в 2020 году заложат сразу 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ России.

Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Следующий год должен стать рекордным по количеству заложенных для Военно-морского флота боевых и вспомогательных единиц. На судостроительных верфях в различных регионах страны, в том числе в Крыму, планируется заложить в общей сложности 22 надводных корабля и катера, многоцелевых атомных и дизель-электических подводных лодки, а также судна вспомогательного флота", - сказал собеседник агентства.

Другой источник напомнил ТАСС, что в список планируемых к закладке в 2020 году кораблей впервые в истории российского военного кораблестроения включены два универсальных десантных корабля, которые будут заложены в Крыму на заводе "Залив" (не входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Также намечена закладка двух модернизированных фрегатов проекта 22350 с 24 ударными ракетами на "Северной верфи", двух многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М шифр "Ясень-М" на "Севмаше", трех дизель-электрических подлодок проектов 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях", - рассказал собеседник. Он добавил, что на различных судостроительных предприятиях будут заложены корветы, малые ракетные корабли, противодиверсионные катера, суда различных типов вспомогательного флота.

В Объединенной судостроительной корпорации не стали комментировать ТАСС предоставленную источниками информацию.