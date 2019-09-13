В Черном море резко сокращается популяция хамсы.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" рассказала ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского" РАН, сопредседатель комитета по биоресурсам Международной Средиземноморской научной комиссии, кандидат биологических наук Наталия Мильчакова, пишет РИА Новости Крым.

"По данным Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ), в текущем году квоты на промысловый вылов хамсы упали в 2 раза. Из-за варварской добычи в позапрошлом и прошлом году воспроизводство и восстановление популяции не произошло", — заявила эксперт.

По ее словам, не лучшим образом обстоят дела и с другими видами рыб.

"Если в 80-е годы прошлого века в Черном море добывали 26 видов рыб, то сейчас только шесть (хамса, ставрида, сельдь, камбала, кефаль, шпроты)", — добавила Мильчакова. Эксперт добавила, что о позитивных сдвигах в настоящее время говорить не приходится.