Серию малых ракетных кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт", оснастят российскими системами электрообогрева.

Об этом Mil.Press FLOT сообщили в компании "Би Питрон", которая занимается в том числе разработкой, инжинирингом и производством систем для морской техники.

Система электрообогрева поддерживает требуемую температуру обогреваемого оборудования. Она призвана защитить от замерзания и обледенения трубопроводы и арматуру системы пожаротушения в нескольких помещениях корабля.

Температура поддержания на поверхности труб при обогреве – 5 градусов. Система может эксплуатироваться при 25-градусном морозе.

Как рассказал изданию начальник морского направления "Би Питрон" Дмитрий Широков, компания выполнила тепловые расчеты, разработала конструкторскую документацию и сформировала ведомости поставки. "Количество оборудования системы электрообогрева может быть уточнено по результатам рабочего проектирования, а также во время монтажа системы электрообогрева", – отметили разработчики системы.

Собеседники Mil.Press FLOT в бюро-проектанте "Каракуртов" – ЦМКБ "Алмаз" – назвали логичным решение оснастить боевые корабли, работающие в арктической зоне, системами электрообогрева или ее элементами. Вместе с тем они отказались раскрыть подробности оснащения малых ракетных кораблей новой системой и назвать первые МРК, где она появится.

"Би Питрон" – российская инжиниринговая и производственная компания. Занимается как IT-решениями – в том числе системами сопровождения жизненного цикла изделий – так и системами прослеживания производства, а также техническим переоснащением отечественных промпредприятий.