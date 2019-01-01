В Молдове арестован уставный капитал авиакомпании Air Moldova

11:30 24.09.2019   Молдова

Уставный капитал авиакомпании Air Moldova в размере 301,6 млн леев арестован.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном центре, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) и Антикоррупционная прокуратура применили на этой неделе секвестр уставного капитала в рамках уголовного дела по расследованию отмывания денег в особо крупных размерах в процессе приватизации Air Moldova. 

Речь идет, в частности, о фиктивных сделках, которые привели к приватизации авиакомпании, пишет InfoMarket

Как разъясняют в НАЦ, уставный капитал Air Moldova арестовали во избежание отчуждения имущества компании. 

Ранее председатель специальной парламентской следственной комиссии по анализу порядка организации и проведения приватизации и передачи в концессию госимущества в 2013-2019 гг. Игорь Мунтяну заявил, что приватизация Air Moldova была неэффективной, непрозрачной и незаконной, а ее новые собственники к тому же не выполнили своих инвестиционных обязательств. 

Air Moldova была продана компании Civil Aviation Group, учрежденной группой инвесторов во главе с румынским лоукостером Blue Air Aviation. Стоимость сделки составила свыше 1,2 млрд. леев ($71,1 млн), из которых 50 млн леев были перечислены в госбюджет, а оставшуюся сумму составляли долги Air Moldova. Civil AviationGroup обязалась развивать инфраструктуру Air Moldova, расширить сеть рейсов авиакомпании, увеличить поток пассажиров на основных существующих маршрутах, которыми управляет Air Moldova, модернизировать и увеличить ее флот, авиационный персонал, число пилотов и т.д.



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