Военнослужащие ракетной бригады Западного военного округа выполнят учебно-боевой пуск из оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" на полигоне Южного военного округа.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО в понедельник, 23 сентября, пишет Интерфакс.

"Ракетная бригада ЗВО, оснащенная оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", приведена в высшие степени боевой готовности в Ивановской области. Началась погрузка вооружения, военной техники и личного состава на железнодорожные эшелоны, которые прибудут на полигон "Капустин Яр" в Астраханскую область для проведения тактического учения", - говорится в сообщении ЗВО.



Военные сообщили, что на полигоне состоится учение, которое завершится выполнением боевого пуска ракеты по учебной цели, имитирующей командный пункт условного противника.



"Мероприятие носит плановый характер, в нем принимают участие более 600 военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении ЗВО.



В Шуе (Ивановская область) базируется 112-я ракетная бригада Первой танковой армии ЗВО.



11 февраля газета "Франкфуртер алльгемайне цайтунг" со ссылкой на источник в западных спецслужбах сообщила, что Шуя - одно из мест базирования российских крылатых ракет 9М729, нарушающих договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушает ДРСМД, пишет издание.